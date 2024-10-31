В Приморье организатор бросил заблудившихся в горах туристов

В Приморском крае организатор оставил без сопровождения группу туристов. В результате пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело.
Трое туристов направились в поход на гору Пидан. По неустановленной причине их оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Путешественники заблудились, им на помощь направились спасатели.
Более того, организатор не зарегистрировал маршрут группы в установленном порядке, что вызвало осложнение при поиске заблудившихся. Одна из пострадавших получила обморожение.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Владивосток, Зоя Осколкова
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