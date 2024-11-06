Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту два километра

На Курильских островах произошел пепловый выброс. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в два километра. Пепловый шлейф растянулся на пять километров в направлении юго-запада.
Отмечается, что пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось. Также от местных жителей не поступало жалоб на запах сероводорода.
По данным спасателей, зарегистрированных туристических групп вблизи вершины нет. Активность вулкана не представляет опасности и для авиации, так как воздушные трассы в окрестностях Эбеко не проходят.
Северо-Курильск, Зоя Осколкова
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