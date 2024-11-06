Во Владивостоке мужчина изрезал ножом трех женщин

Во Владивостоке задержали мужчину, который ранил ножом трех женщин. Об этом сообщает прокуратура Приморья.

20-летний местный житель пришел к девушке в квартиру на улице Русская. В какой-то момент между ними возник конфликт, гость схватил нож и ударил хозяйку в живот.

Кроме того, он ударил по голове ножом вторую проживавшую в этой квартире девушку. Затем он вышел в подъезд и напал на женщину, которая вышла на шум.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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