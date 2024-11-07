На Камчатке медведь забрел к школе и детскому саду

На Камчатке медведь забрел в город и оказался у детских образовательных учреждений. Хищника пришлось застрелить.

Как сообщает региональное управление МЧС, медведя заметили в Петропавловске-Камчатском в районе Садового переулка. «Рядом находятся школа и детский сад», – говорится в сообщении регионального ведомства в телеграм-канале.

На место выехал охотовед. Позже появилась информация о том, что хищник был застрелен.

Медведи часто выходят к людям на Камчатке. Так в конце октября в Петропавловске-Камчатском хищника видели в районе жилых домов на улице Кирдищева. Тогда зверя также пришлось застрелить в целях безопасности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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