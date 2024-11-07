Из-за извержения вулкана на Камчатке объявлен «красный код»

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 15 км. В регионе объявили наивысший код авиационной опасности, а также закрыли дорогу между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, извержение началось около шести вечера. Жители Ключей даже почувствовали отчетливую ударную волну.

«Газо-пепловый выброс, по сейсмическим данным поднялся на высоту 10-15 км над уровнем моря. По спутниковым снимкам, пепловая туча распространяется в северном и северно-восточном направлении», – сообщили сейсмологи.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий – красный – код авиационной опасности. Кроме того, из-за извержения в целях безопасности до утра пятницы закрыта дорога между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

Ученые также подметили изменения в активности вулкана. Перед этим событием сейсмичность находилась на фоновом уровне, наблюдалась слабая термальная аномалия и паро-газовая деятельность. Ранее для Шивелуча такие события были не характерны. Это говорит об изменениях в режиме вулкана. «Эту ситуацию теперь следует учитывать. Шивелуч стал еще опаснее», – сделали вывод специалисты.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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