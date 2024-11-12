На Курилах медведь напал на туриста и его проводника

На Курилах двое мужчин пострадали от нападения медведя. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Турист и сопровождавший его местный житель шли по маршруту на Белые скалы – природная достопримечательность острова Итуруп. По пути они встретили бурого медведя.

Зверь проявил агрессию, в результате мужчины оказались в больнице с различными травмами.

На место происшествия выехали сотрудники местного лесничества. Принято решение о ликвидации опасного хищника.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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