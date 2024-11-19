На Камчатке три человека пострадали в аварии со скорой помощью

На Камчатке автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке на 20 км автодороги «Морпорт-Аэропорт». Автомобиль скорой столкнулся с легковушкой, от удара машину медиков откинуло на другой автомобиль.

Отмечается, что скорая помощь перевозила тяжело больного пациента. В результате пострадали водитель, фельдшер и их пассажир.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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