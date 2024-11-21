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Четверг, 21 ноября 2024, 10:55 мск

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Тигр утащил в лес водителя лесовоза в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на человека и утащил в лес. На поиски выехали сотрудники экстренных служб и специалисты охотнадзора.

Инцидент произошел в 20 км от поселка Солонцовый. Зверь напал на водителя лесовоза и утащил его в лес. Сообщение об инциденте поступило в ЕДДС 20 ноября ближе к полуночи.

На место выехала группа охотоведов. Поиски ведутся в районе имени Лазо. Связи в лесу нет, поэтому о результатах пока не сообщается.

По словам экспертов центра «Амурский тигр», хищник может быть сам ранен. Чаще всего в таком состоянии тигр становится крайне агрессивным по отношению к людям.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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