Тигр утащил в лес водителя лесовоза в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на человека и утащил в лес. На поиски выехали сотрудники экстренных служб и специалисты охотнадзора.
Инцидент произошел в 20 км от поселка Солонцовый. Зверь напал на водителя лесовоза и утащил его в лес. Сообщение об инциденте поступило в ЕДДС 20 ноября ближе к полуночи.
На место выехала группа охотоведов. Поиски ведутся в районе имени Лазо. Связи в лесу нет, поэтому о результатах пока не сообщается.
По словам экспертов центра «Амурский тигр», хищник может быть сам ранен. Чаще всего в таком состоянии тигр становится крайне агрессивным по отношению к людям.
Хабаровск, Зоя Осколкова
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