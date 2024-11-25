В Находке поселился тигр, поедающий бродячих собак

В Находке выслеживают тигра, который больше недели ходит в городе и охотится на бродячих собак. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Первые сообщение о хищнике поступили 18 ноября. Жители микрорайона Врангель заметили зверя, который лежал в зарослях. При этом тигр не обращал внимания на проезжающие автомобили. Позже хищник напал на собаку на дачах, его удалось отпугнуть, передает РИА «Новости».

По словам специалистов, зверь перемещается, но не выходит к жилым домам, предпочитая держаться в лесной массиве. Чаще всего, когда тигр чувствует, что за ним ведется слежка, он уходит. Однако, если молодая особь оказалась при расселении в жилой зоне, где много безнадзорных собак, то его это устраивает. В этом случае, как правило, зверь охотится на псов, но в прямой конфликт с людьми не вступает.

Сейчас отловить тигра значительно сложнее из-за отсутствия снега в лесу. Признаков того, что он ранен, нет.

Находка, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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