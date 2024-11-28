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Четверг, 28 ноября 2024, 10:26 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На иностранном сухогрузе во Владивостоке случился пожар

Фото Дальневосточной транспортной прокуратуры

В порту Владивостока произошел пожар на иностранном судне «Transit Sedanka». Возгорание оперативно ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сухогруз был пришвартован у причала 43 в морском порту Владивосток, когда на борту произошел пожар. Как сообщили в управлении МЧС Приморского края, с надстройки судна шел черный дым, в одной из кают горели личные вещи.

«В результате пожара каюта повреждена огнем на площади около 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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