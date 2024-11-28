На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за посадочную полосу

В Камчатском крае пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в поселке Оссор. Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении.
На борту находилось 20 пассажиров и четыре члена экипажа. По последним данным, пострадавших нет, воздушное судно не получило значительных повреждений.
По факту произошедшего проводится проверка.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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