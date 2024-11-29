На Дальнем Востоке автомобиль сбил тигра

В Приморском крае автомобиль сбил амурского тигра, перебегавшего дорогу. Раненый зверь может быть опасен.
ДТП произошло на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный, в окрестностях Фокино. Машина столкнулась с хищником, после чего тигр скрылся в лесу.
«Пострадавший хищник может представлять опасность», – говорится в сообщении администрации города.
Жителям частного сектора рекомендовали не оставлять домашних животных на улице на ночь, а в случае обнаружения хищника сообщать об этом в полицию и в минприроды.
Владивосток, Зоя Осколкова
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