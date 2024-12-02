Гражданин Исландии пытался уплыть на лодке в Японию с Сахалина

На Сахалине задержали гражданина Исландии, который пытался уплыть в Японию на лодке. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

«Данный гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», – говорится в сообщении ведомства.

Жителя Исландии признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Его и других осужденных граждан Таджикистана и Египта выдворят из России с запретом въезда в течение пяти лет.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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