Стая собак насмерть загрызла пенсионерку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стая собак напала на пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.

Тело со следами укусов обнаружили жители в поселке Октябрьский Ванинского района. В региональном управлении СКР отметили, что на пенсионерку напали не бродячие, а домашние псы.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Установлена предполагаемая хозяйка животных», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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