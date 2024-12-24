Сухогруз, утонувший в Средиземном море, вез во Владивосток 350-тонные краны для расширения морского терминала

Российский сухогруз Ursa Major («Большая медведица»), затонувший в Средиземном море между испанским Агиласом и алжирским Ораном, перевозил портовые краны весом 380 тонн каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Он следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Согласно официальному пресс-релизу, сухогруз принадлежит компании «Оборонлогистика». Он вышел из Санкт-Петербурга 11 декабря и должен был прийти во Владивосток 22 января. На судно были погружены портовые краны весом 380 тонн каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Сообщалось, что судно задействовано в реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути.

Как сообщает издание La Verdad, около полудня 23 декабря на сухогрузе раздался взрыв, предположительно, в машинном отделении. Судно в этом время находилось недалеко от Гибралтарского пролива. Оно подало сигнал помощи, который приняли находившиеся рядом суда. Они пришли, когда «Урса Майор» начала крениться на левый борт. Экипаж из 14 человек спустился в спасательную шлюпку и на ней добрался до ближайшего судна. Их доставили в Картахену. Капитан судна заявил, что на борту находились пустые на момент аварии контейнеры. Два человека из экипажа пропали без вести.

«Урса Майор» – универсальный сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров и накатной техники (автомобилей, еврофур и т. п.). Сухогруз находился под санкциями США.

В прошлом году во Владивостоке началось проектирование нового портового комплекса для обслуживания Северного морского пути. Для базирования ледокольного флота необходимо построить причал, который будет выходить в море на 140 метров, а также контейнерные склады, ремонтные мастерские и перевалочные комплексы.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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