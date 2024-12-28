На Колыме житель прятал незаконно добытое золото на свалке

В Магаданской области житель получил незаконно добытое золото и спрятал его на свалке бытовых отходов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, житель города Сусуман получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра и спрятал их на территории Межпоселенческого полигона ТКО. Через несколько месяцев он вскрыл тайник и попытался сбыть драгоценный металл.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого с поличным. Стоимость незаконно добытого золота и серебра общей массой более трех килограммов превышает 21,2 млн рублей.
Мужчину обвиняют в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.
Магадан, Зоя Осколкова
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