На Камчатке на вулкане застряли пятеро туристов

В Камчатском крае проводится спасательная операция. С вулкана эвакуируют пятерых туристов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Группа отправилась в горный массив Вачкажец на снегоходах. Отмечается, что среди туристов были двое малолетних детей.
Две машины сломались и застряли в снегах, после чего один из путешественников пошел на поиски мобильной связи и сумел связаться со спасателями.
На место выехали сотрудники Камчатского спасцентра и поисково-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по региону.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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