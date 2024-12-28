На Камчатке на вулкане застряли пятеро туристов

В Камчатском крае проводится спасательная операция. С вулкана эвакуируют пятерых туристов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Группа отправилась в горный массив Вачкажец на снегоходах. Отмечается, что среди туристов были двое малолетних детей.

Две машины сломались и застряли в снегах, после чего один из путешественников пошел на поиски мобильной связи и сумел связаться со спасателями.

На место выехали сотрудники Камчатского спасцентра и поисково-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по региону.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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