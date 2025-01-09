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Четверг, 9 января 2025, 13:03 мск

Новости Дальний Восток

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Во Владивостоке амурский тигр пришел на горнолыжный курорт

Во Владивостоке на горнолыжном курорте заметили амурского тигра. Хищника сейчас ищут охотоведы.

«Специалисты охотнадзора отслеживают конфликтного тигра в районе базы отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке. На данный момент организованы мониторинг местности, патрулирование территории совместно с полицией», – говорится в сообщении правительства Приморья.

Тигра заметили на горнолыжной трассе. Судя по кадрам с камер наблюдения, зверь погулял по склонам и скрылся в лесном массиве.

В последний раз тигр заходил во Владивосток в 2016 году. Тогда животное поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили в центр реабилитации. После хищника выпустили в дикую природу в нацпарке «Бикин».

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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