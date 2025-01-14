На Камчатке ученик в школе выстрелил в одноклассника из сигнального пистолета

На Камчатке школьник выстрелил в одноклассника из сигнального пистолета. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в одной из школ Петропавловска-Камчатского. 16-летний подросток выстрелил в другого ученика из пускового устройства, предназначенного для подачи огневых сигналов при проведении охоты.

Пострадавший госпитализирован с ушибами грудной клетки. «Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, здоровью ничего не угрожает», – сообщили в региональном управлении СКР.

По факту получения несовершеннолетним телесных повреждений организована процессуальная проверка.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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