На Камчатке ученик в школе выстрелил в одноклассника из сигнального пистолета

На Камчатке школьник выстрелил в одноклассника из сигнального пистолета. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел в одной из школ Петропавловска-Камчатского. 16-летний подросток выстрелил в другого ученика из пускового устройства, предназначенного для подачи огневых сигналов при проведении охоты.
Пострадавший госпитализирован с ушибами грудной клетки. «Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, здоровью ничего не угрожает», – сообщили в региональном управлении СКР.
По факту получения несовершеннолетним телесных повреждений организована процессуальная проверка.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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