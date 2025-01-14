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Вторник, 14 января 2025, 15:32 мск

Новости Дальний Восток

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В Таиланде скончался российский чиновник

В Таиланде обнаружили тело замначальника гаража администрации Владивостока Константина Клюева. Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

Чиновник улетел в Паттайю 29 декабря и перестал выходить на связь с родственниками. Он должен был вернуться после новогодних каникул, но на работу так и не вышел. Близкие начали поиски.

Тело обнаружено в номере отеля, где остановился Клюев. Факт смерти гражданина РФ подтвердил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Приморья.

Причины смерти россиянина установят криминалисты. Полиция Таиланда проводит расследование.

Паттайя, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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