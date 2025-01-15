Во Владивостоке лихач протаранил храм, столкнулся с полицейской машиной и врезался в автобус

Во Владивостоке водитель устроил гонки с полицией, врезался в двери храма, а затем столкнулся с пассажирским автобусом. Лихача удалось задержать.
Мужчина на внедорожнике устроил экстремальный заезд на центральной площади Владивостока. Он сначала попытался въехать в двери храма, затем протаранил патрульную машину полиции и врезался в автобус №11 с пассажирами.
По предварительным данным, никто не пострадал.
При задержании лихач попытался сопротивляться, но его задержали. Автомобиль осматривают кинологи с собаками.
Владивосток, Зоя Осколкова
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