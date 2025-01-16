В Приморье застрелили тигра, убившего рыбака

В Приморье застрелили тигра, который растерзал рыбака. На теле хищника обнаружили застарелую рану и обморожения. Об этом сообщает региональное минприроды.

Тело 53-летнего жителя села Зимники обнаружили неподалеку от реки два дня назад. Мужчина пошел на рыбалку и столкнулся с тигром. Зверь нанес жертве смертельные раны в области шеи.

Было принято решение изъять хищника из дикой природы. Когда охотоведы выслеживали тигра, он напал на инспектора охотнадзора. Зверя пришлось застрелить.

«Предварительный осмотр туши амурского тигра, ликвидированного накануне в Дальнереченском районе, показал, что зверь имел давнее ранение… Животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия, и у него были отморожены лапы», – говорится в сообщении.

Раненый хищник не мог полноценно охотиться и проявил агрессию по отношению к человеку из-за негативного опыта от встречи с людьми в прошлом.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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