В Приморье застрелили тигра, убившего рыбака

В Приморье застрелили тигра, который растерзал рыбака. На теле хищника обнаружили застарелую рану и обморожения. Об этом сообщает региональное минприроды.
Тело 53-летнего жителя села Зимники обнаружили неподалеку от реки два дня назад. Мужчина пошел на рыбалку и столкнулся с тигром. Зверь нанес жертве смертельные раны в области шеи.
Было принято решение изъять хищника из дикой природы. Когда охотоведы выслеживали тигра, он напал на инспектора охотнадзора. Зверя пришлось застрелить.
«Предварительный осмотр туши амурского тигра, ликвидированного накануне в Дальнереченском районе, показал, что зверь имел давнее ранение… Животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия, и у него были отморожены лапы», – говорится в сообщении.
Раненый хищник не мог полноценно охотиться и проявил агрессию по отношению к человеку из-за негативного опыта от встречи с людьми в прошлом.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»