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Понедельник, 20 января 2025, 15:13 мск

Новости Дальний Восток

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В школе Приморья пятеро детей отравились химикатами

В Приморском крае пятеро детей попали в больницу после того, как нашли в классе химикат. Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в селе Покровка Октябрьского района. Установлено, что дети на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе. В результате пять школьников были госпитализированы.

«Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство даст оценку действиям сотрудников школы, допустившим размещение химического вещества в классе.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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