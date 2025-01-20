В школе Приморья пятеро детей отравились химикатами

В Приморском крае пятеро детей попали в больницу после того, как нашли в классе химикат. Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в селе Покровка Октябрьского района. Установлено, что дети на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе. В результате пять школьников были госпитализированы.

«Для координации правоохранительных органов и специальных служб на место незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство даст оценку действиям сотрудников школы, допустившим размещение химического вещества в классе.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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