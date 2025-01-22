На территории рыбного порта Владивостока погибла студентка

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 20-летней девушки на территории рыбного порта во Владивостоке. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии проходила на предприятии производственную практику.

«Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о технике безопасности», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР проводит доследственную проверку по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 (халатность).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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