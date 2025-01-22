В Японии нашли тело пропавшего восемь лет назад российского моряка

У берегов Японии обнаружили останки российского моряка, который пропал более семи лет назад. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Тело обнаружили между Сахалином и Японией в Охотском море. Эксперты установили, что останки принадлежат 51-летнему Андрею Фролову – уроженцу Холмска.

Россиянина видели в последний раз в ноябре 2017 года. Тогда он выходил в море на рыболовном судне из китайского порта Вэйхай. Мужчина работал электромехаником.

Все эти годы Фролов числился пропавшим без вести. Причины смерти и обстоятельства гибели мужчины установят правоохранительные органы.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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