В Приморье у иностранца нашли шкуру амурского тигра и лапы медведей

В Приморском крае у иностранного гражданина изъяли шкуру амурского тигра, лапы медведей и тысячи сушеных трепангов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В городе Находке Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведей и другие фрагменты диких животных, а также более 2 тыс. экземпляров трепанга дальневосточного в сушеном виде», – говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, ущерб, нанесенный природе, превысил 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов»).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube