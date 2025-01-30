На Камчатке дебоширка покусала полицейских при задержании в аэропорту

На Камчатке 27-летняя женщина устроила дебош в аэропорту и подралась с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД.

Инцидент произошел в аэропорту Елизово. Полицейские заметили женщину, которая была сильно пьяна. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом нарушительницей воздухе составило 1,6 промилле.

По данным правоохранителей, женщина вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении нее протокол о направлении на медицинское освидетельствование.

«На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, не реагировала, хватала сотрудников за форменное обмундирование и даже покусала двоих стражей правопорядка», – добавили в МВД.

В отношении дебоширки были составлены протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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