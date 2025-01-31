Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к сильному извержению

Вулкан Безымянный на Камчатке активизировался и в ближайшее время может начать извергаться. Туристов и жителей предупредили о возможной опасности.

«Там наблюдается усиление сейсмической активности и рост температуры термальной аномалии в растущем куполе. В связи с этим повышена вероятность сильного эксплозивного извержения в ближайшие 30 суток», – сообщили в управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.

Прогнозируются выбросы пепла на высоту до 8 тысяч метров над уровнем моря. Возможны пепловые выпадения в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.

Спасатели не рекомендовали людям посещать окрестности вулкана в радиусе минимум 10 километров.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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