На Сахалине сотрудница банка присвоила более 13 млн рублей

В Сахалинской области сотрудница банка присваивала деньги клиентов. Об этом сообщает прокуратура.
По данным следствия, служащая кредитной организации, используя свое служебное положение и имея доступ к сейфу, похитила из него свыше 5 млн рублей. Кроме того, она украла деньги, переданные ей клиентами, которые те собирались положить на вклад или перевести на счета других банков.
В общей сложности злоумышленница присвоила 13 млн рублей. Дело направлено в суд.
Отмечается, что обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время на ее имущество наложен арест.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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