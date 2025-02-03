На Сахалине сотрудница банка присвоила более 13 млн рублей

В Сахалинской области сотрудница банка присваивала деньги клиентов. Об этом сообщает прокуратура.

По данным следствия, служащая кредитной организации, используя свое служебное положение и имея доступ к сейфу, похитила из него свыше 5 млн рублей. Кроме того, она украла деньги, переданные ей клиентами, которые те собирались положить на вклад или перевести на счета других банков.

В общей сложности злоумышленница присвоила 13 млн рублей. Дело направлено в суд.

Отмечается, что обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время на ее имущество наложен арест.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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