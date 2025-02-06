В Хабаровском крае за месяц отловили шесть конфликтных тигров

В Хабаровском крае за последний месяц отловили шесть амурских тигров, которые могли угрожать жителям. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства региона.

Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский Хабаровского района в ночь на 13 января. У дикой кошки повреждений и травм не обнаружено, передает РИА «Новости».

Второго хищника отловили 15 января возле села Князе-Волконское Хабаровского района. У самца была травмирована передняя лапа, в результате чего кость срослась неправильно.

Третьей поймали взрослую тигрицу рядом с селом Некрасовка в Хабаровском районе 21 января. Здоровье хищницы не вызывает опасений.

Взрослого самца отловили ночью 26 января в окрестностях поселка Катэн района имени Лазо. Внешне он выглядит абсолютно здоровым.

1 февраля в окрестностях села Садовое Вяземского района охотоведами была отловлена пятая «конфликтная» амурская тигрица.

«В среду, 5 февраля, в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо охотоведами отловлена «конфликтная» тигрица. Молодая самка», – сообщает управление. В результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены.

В России насчитывается порядка 750 амурских тигров. В последние годы популяция этих редких хищников растет. В дикой природе эти кошки обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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