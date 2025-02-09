Китайский балкер выбросило на мель у берегов Сахалина

У берегов Сахалина село на мель китайское судно An Yang 2. На борту находится 20 членов экипажа. Экстренные службы ждут улучшения погодных условий, чтобы начать спасательную операцию.

Балкер направлялся из Цзянъиня в Невельск, когда его выбросило на мель сильным течением. Судно, загруженное углем, мазутом и моторным маслом, получило пробоину корпуса. На данный момент разлива топлива не зафиксировано.

На борту находится 20 человек. Отмечается, что у моряков достаточно еды и воды, угрозы их здоровью и жизни нет, передает «Shot».

Морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. Решение о разгрузке балкера или его снятии с мели будет приниматься, как только улучшатся погодные условия.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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