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Понедельник, 10 февраля 2025, 16:21 мск

Новости Дальний Восток

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Две жительницы Владивостока пытались продать шкуру белого медведя

Во Владивостоке будут судить двух женщин, которые пытались продать шкуру белого медведя. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным следствия, жительница столицы Приморья незаконно купила шкуру белого медведя и попыталась ее перепродать. К поискам покупателя она привлекла свою подругу.

В качестве покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов и передал подозреваемым фальшивые деньги. Женщины были задержаны на месте преступления. Шкуру белого медведя изъяли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка, хранение, продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Фигуранткам грозит до восьми лет лишения свободы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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