На Камчатке 19 лыжников застряли на подъемнике

На Камчатке лыжники застряли на кресельной канатной дороге на горе Морозная. Проводилась спасательная операция. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
«У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели», – говорится в сообщении.
Людей эвакуировали, горнолыжный комплекс предоставил лыжникам теплое помещение и горячие напитки. В общей сложности спасательная операция длилась полтора часа.
Причины поломки подъемника устанавливаются. Пока нет данных о том, когда канатная дорога возобновит работу.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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