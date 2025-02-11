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Вторник, 11 февраля 2025, 11:56 мск

Новости Дальний Восток

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На Камчатке 19 лыжников застряли на подъемнике

На Камчатке лыжники застряли на кресельной канатной дороге на горе Морозная. Проводилась спасательная операция. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели», – говорится в сообщении.

Людей эвакуировали, горнолыжный комплекс предоставил лыжникам теплое помещение и горячие напитки. В общей сложности спасательная операция длилась полтора часа.

Причины поломки подъемника устанавливаются. Пока нет данных о том, когда канатная дорога возобновит работу.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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