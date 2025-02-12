На Сахалине 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В Сахалинской области 300 рыбаков оказались на дрейфующей льдине, отколовшейся от берега. Проводится спасательная операция.
«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», – сообщили в МЧС РФ.
На место выехали шесть спасателей, в эвакуации рыбаков задействовано судно на воздушной подушке и вертолет Ми-8.
В МЧС также добавили, что рыбаки не спешат улетать с льдины на вертолете, так как им придется оставить улов и снасти, некоторые продолжают рыбачить и ждать лодку.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»