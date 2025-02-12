На Камчатке дети отравились после обеда в школе

На Камчатке ученики отравились в школьной столовой. Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет.
Несколько детей из Петропавловска-Камчатского пообедали в школьной столовой и почувствовали недомогание. Ребята обратились к медикам.
Региональное управление СКР организовало процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.
В прокуратуре добавили, что госпитализация школьников не потребовалась, их состояние не вызывает опасений.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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