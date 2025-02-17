В Приморье несколько человек пострадали в аварии с маршруткой

В Приморском крае маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, несколько человек пострадали. Об этом сообщает прокуратура региона.
Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова в Артеме. Установлено, что легковой автомобиль не уступил дорогу пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22.
«В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку.
Владивосток, Зоя Осколкова
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