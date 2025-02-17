В Приморье несколько человек пострадали в аварии с маршруткой

В Приморском крае маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, несколько человек пострадали. Об этом сообщает прокуратура региона.

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова в Артеме. Установлено, что легковой автомобиль не уступил дорогу пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22.

«В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube