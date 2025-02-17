На Камчатке ищут двух пропавших в море матросов

На Камчатке проводятся поиски двух матросов, которые исчезли в море. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.

«16 февраля в заливе Корфа двое матросов на аэролодке с танкера «Гермес» до берега доставили пассажиров, по возвращению обратно на связь с экипажем танкера не вышли. В ходе поисковых работ обнаружена аэролодка без людей, на ней имеются механические повреждения, на месте происшествия скопление плавающего льда, состоящего из обломков», – говорится в сообщении.

К поискам привлекли 14 человек на семи единицах техники, кроме того, пропавших ищут с воздуха на вертолете Ми-8.

По факту исчезновения людей проводится проверка.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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