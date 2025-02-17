В Камчатском крае выявили угольный картель

В Камчатском крае антимонопольщики выявили сговор при поставке каменного угля на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона. По данным службы, две компании, которые являются заказчиками, подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов.
«Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края», – говорится в сообщении.
В случае установления вины предприятиям грозят оборотные штрафы, уточнили в ФАС.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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