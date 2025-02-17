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Понедельник, 17 февраля 2025, 16:02 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье автомобиль провалился под лед, два человека погибли

В Приморском крае автомобиль провалился под лед. Водолазы достали тела двух погибших. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана», – говорится в сообщении.

На место выехали спасатели и водолазы. Толщина льда в месте провала – около пяти сантиметров.

Позже появилось сообщение о том, что из воды достали тела двух погибших.

В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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