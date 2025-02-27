В Приморье отловили тигра, нападавшего на лошадей

В Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Крупный самец выходил к жилым поселениям и нападал на лошадей. Было принято решение об отлове конфликтного хищника.

Совместная группа специалистов охотнадзора и организации «Земля Леопарда» выследила тигра у поселка Тихий Надеждинского района. По предварительным данным, хищник здоров, травм не имеет.

Это уже одиннадцатый по счету тигр, отловленный в Приморском крае с начала года. Накануне специалисты поймали взрослого самца весом более 100 кг. Хищника доставили в центр реабилитации диких животных «Центр «Тигр» в поселке Алексеевка.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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