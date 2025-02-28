В Амурской области алабай сломал руку ребенку

В Амурской области алабай напал на девятилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с переломами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел у частных домов города Завитинска. Ребенок проходил мимо, когда на него из-за забора выпрыгнула собака породы алабай. На помощь пришел хозяин пса.

Собака сломала мальчику праву руку в нескольких местах. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Районная прокуратура направила иск в суд о взыскании с собственника собаки компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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