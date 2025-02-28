В одной из школ Хабаровска отравились более 20 детей

В Хабаровске произошло массовое отравление в школе. С симптомами кишечной инфекции к медикам обратились 25 учащихся.

Вспышка заболевания произошла в школе №68, сообщает региональная прокуратура. «Госпитализация детям не потребовалась», – говорится в публикации ведомства.

Проверка установила, что компания, которая организовывала питание детей, не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований»).

В школе провели дезинфекцию и обработку пищеблока. Образовательный процесс возобновлен.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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