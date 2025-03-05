На Камчатке собака напала на школьницу на детской площадке

На Камчатке собака напала на восьмилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел в районе дома по улице Старицына в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональное управление СКР. Собака была привязана к столбу на детской площадке и напала на девочку, когда та возвращалась из школы.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Детали произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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