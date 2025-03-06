В Находке задержали иностранный танкер из-за долгов по зарплате моряков

В Приморском крае задержали иностранный танкер Sagar Violet. Экипаж пожаловался на трехмесячную задержку зарплаты. Об этом сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Судно было задержано в порту Козьмино в Находке. После того как водолазы обследуют танкер, на борту состоится встреча инспекторов Российского профессионального союза моряков (РПСМ) и транспортной прокуратуры с экипажем.

По словам моряков, задержки зарплаты в компании-судовладельце Lagosmarine Ltd случались и раньше, но обычно деньги поступали до 20-х чисел следующего месяца. Теперь же члены экипажа танкера уже три месяца не получали зарплату, а также столкнулись с задержками в списании с судна.

«Находкинский транспортный прокурор рассмотрит все жалобы, и прямо на борту будут решены как вопросы репатриации, так и выплаты заработной платы. Судно не выпустят из порта без решения всех наболевших проблем моряков», – заявил Суханов.

Находка, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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