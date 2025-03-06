В Хабаровске таксист-мигрант изнасиловал пассажирку

В Хабаровске задержан водитель такси по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России. Фигурантом расследования о сексуальном насилии стал гражданин одной из стран Средней Азии.

По версии следствия, 4 марта водитель одного из сервисов такси, прибывший по вызову, во время следования в пункт назначения надругался над пассажиркой, применив насилие. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Фигурант задержан. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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