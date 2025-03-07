В Благовещенске китайское кафе закрыли после массового отравления

В Благовещенске кафе китайской кухни закрыли после массового отравления посетителей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.
На данный момент известно о пяти пострадавших. У них была диагностирована острая кишечная инфекция.
В ходе проверки специалисты надзорного ведомства нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. У заведения не было документов на используемые в приготовлении продукты, а у персонала отсутствовали медицинские книжки.
В общей сложности было обнаружено и утилизировано более двух тонн сырья и полуфабрикатов неизвестного происхождения.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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