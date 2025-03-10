В Приморье мужчина дважды ограбил банк и не унес ничего ценного

В Приморском крае разыскивают грабителя, который дважды проник в отделение банка. При этом преступник не вынес ничего ценного. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в маске проник в отделение банка в селе Ракитное Дальнереченского района. Он не смог попасть в денежное хранилище и забрал с собой закрытый металлический сейф, в котором не оказалось никаких ценностей.

Тогда грабитель вернулся в банк и начал вскрывать монтировкой почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел и скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Полиция устанавливает личность подозреваемого.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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