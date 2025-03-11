На Сахалине лавина сошла на автотрассу

На Сахалине автомобильную дорогу перекрыли из-за сошедшей лавины. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

«Во вторник на 11-м и 12-м километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, на выезде из города Невельск на проезжую часть сошли лавины. Проезд на данном участке автодороги отсутствует», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают дорожники и спецтехника.

Ранее Противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета предупреждал о возможном сходе снежных масс 11 – 12 марта в 11 муниципальных образованиях острова.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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