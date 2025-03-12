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Среда, 12 марта 2025, 09:15 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье лесничий погиб после нападения тигра

В Приморском крае тигр напал на лесничего. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Инцидент произошел накануне в Красноармейском районе.

«Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», – говорится в сообщении.

Причины проявления агрессии хищником устанавливаются, тигра ищут с применением специальных средств.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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