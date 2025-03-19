Шестеро пожарных пострадали при взрыве в гараже в Комсомольске-на-Амуре

При тушении возгорания в гараже в Комсомольске-на-Амуре пострадали семь человек, в том числе шестеро пожарных.

Пламя вспыхнуло в одном из боксов кооператива «Комплектатор» на улице Вокзальной. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, в этот момент прогремел взрыв. Оказалось, что хозяин хранил в гараже бочку с бензином, из-за чего и произошел хлопок.

Шестеро бойцов пожарного расчета получили травмы. Пострадал так же хозяин гаража. Все ранения оказались легкими, госпитализация никому не потребовалась.

Возгорание потушили. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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